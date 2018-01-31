Eski Katalonya lideri Puigdemont: Bizimkiler beni feda etti

31 Ocak 2018

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, özel bir yazışmasında, İspanya hükümetinin kazandığını belirterek, "Bizimkiler bizi, en azından beni feda etti" ifadesini kullandı.

Puigdemont'un kendisi gibi kaçak olan eski Katalonya Sağlık Bakanı Toni Comin ile cep telefonu üzerinden yaptığı yazışmalar, bir İspanyol televizyonunda yayımlandı.

Bir etkinlik sırasında Comin'in arkasında duran kamerayla çekilen mesajlaşmada Puigdemont, "Katalan cumhuriyetinin son günlerini yaşadığını" belirterek, "Moncloa'nın (İspanya Başbakanlık ofisi) planı kazandı" diye yazdı.

"Yalanlar beni çok yıprattı"

Lideri olduğu Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti'den (ERC) Joan Tarda'nın açıklamalarına göndermede bulunan Puigdemont, "Bittiğini anladığını sanıyorum. Bizimkiler bizi, en azından beni feda etti" ifadesini kullandı.

Bundan sonra itibarı için mücadele edeceğini kaydeden Puigdemont, mesajında, "Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum, umarım çoktur ancak onu, itibarımı korumaya adayacağım. Bu iftiralar, söylentiler ve yalanlar beni çok yıprattı" yorumunu yaptı.

Belçika'da kaçak yaşayan Puigdemont, TV programının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, mesajlarının yayımlanmasının mahremiyetinin ihlali olduğunu ifade ederek, "Ben bir insanım. Şüpheye düştüğüm zamanlar oluyor. Ben aynı zamanda başkanım, ne boyun eğeceğim ne de vatandaşlar ve ülke için saygı, takdir ve taahhütten vazgeçeceğim. Haydi yolumuza devam edelim" diye yazdı.

Öte yandan El Pais gazetesi, yazışmaları görüntülenen Comin'in gizliliğin ihlali nedeniyle dava açacağını belirtti.

Katalonya'da 27 Ekim 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı.

Puigdemont yeniden Katalonya lideri olabilecek mi?

Kaynak: AA