'Eski Mossad şefi, dönemin UCM başsavcısını tehdit etti' iddiası

İngiliz gazetesi The Guardian, İsrail'in dış istihbarat örgütü Mossad'ın eski direktörü Yossi Cohen'in, dönemin UCM başsavcısı Fatou Bensouda'ya, İsrail hakkında yürütülen "Filistin" soruşturmasını düşürmesi için baskı yapma yönünde yürütülen çalışmalara bizzat müdahil olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre Cohen, bir dizi gizli toplantıda UCM başsavcısını tehdit etmişti. Bu görüşmelerde, Cohen, Bensouda'ya İsrail hakkında Filistin'le bağlantılı olarak yürütülen "savaş suçları" soruşturmasını düşürmesi için baskı uygulamaya çalıştı.

The Guardian'ın haberine göre, Yossi Cohen'in dönemin UCM başsavcısı Fatou Bensouda ile temasları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarıyla ilgili resmi bir soruşturma başlatma kararı almasından önceki yıllarda yaşandı. 2021 yılında başlatılan bu soruşturma, Bensouda'nın halefi Karim Khan'ın İsrail ve Hamas yetkilileri hakkında tutuklama talebi başvurusunda bulunmasıyla sonuçlandı.

İsrailli üst düzey bir yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, Cohen'in UCM'ye karşı 'operasyonunda' bizzat yer alması Mossad'ın direktörü olduğu dönemde yaşandı. Bu sebeple, eylemleri üst düzeyde yetkili ve onaylıydı ve mahkemenin 'askeri personele karşı yargılama tehdidi oluşturmasıyla' gerekçelendiriliyordu.

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka İsrailli kaynak da Mossad'ın hedefinin UCM başsavcısıyla uzlaşmaya varmak ya da onun İsrail'in talepleri ile işbirliği yapacak biri olarak yardımını sağlamaktı. Üçüncü bir kaynak ise söz konusu operasyonda Cohen'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 'resmi olmayan ulağı' olduğunu söyledi.

Dört kaynak, The Guardian'a konuştu

The Guardian'a konuşan dört kaynak, Bensouda'nın küçük bir grup UCM yetkilisine Cohen'in teşebbüsleri hakkında bilgilendirme yaptığını, bu durumun Cohen'in artarak devam eden, tehditkar davranışı konusunda endişelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiğini anlattı.

Bensouda'nın konu hakkında UCM ile paylaştığı resmi bilgilere aşina üç kaynak, Filistin konusundaki soruşturmaya devam etmemesi için birden fazla durumda dönemin eski başsavcısının baskı altına alınmaya çalışıldığını belirtti. UCM yetkilileri ile paylaşılan bilgilere göre, Cohen, Bensouda'ya şöyle demişti: "Bize yardım etmelisin, bırak seninle biz ilgilenelim. Güvenliğini ya da ailenin güvenliğini riske atacak şeylere girmek istemezsin."

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre, Mossad ayrıca başsavcının aile üyelerini de yakın takibe almış, eşinin gizli kayıtlarının bir dökümünü ele geçirmişti. İsrailli yetkililer, ardından, bu materyali başsavcıyı itibarsızlaştırmak için kullanmaya çalıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi: 'Pek çok yanlış ve temelsiz iddia ile dolu'

The Guardian’ın konuyla ilgili iletişime geçtiği İsrail Başbakanlık Ofisi, “Bize iletilen sorular, İsrail devletine zarar vermeyi amaçlayan pek çok yanlış ve temelsiz iddia ile dolu” ifadelerini kullandı.

Cohen, The Guardian'ın yorum talebine yanıt vermezken, Bensouda da yorum yapmayı reddetti. Öte yandan, iddiaya göre, Mossad’ın Bensouda’yı tehdit etme çabalarına, dönemin Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila da destek vermişti.