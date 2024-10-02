Euro Bölgesi'nde ekimde faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustostaki yüzde 2,2 seviyesinden eylülde yüzde 1,8'e kadar gerilerken, eylüldeki aylık enflasyon eksi çıktı. Bu veri, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz konusunda elini rahatlattı. AMB, 17 Ekim'de bir kez daha toplanarak faiz kararını verecek.

Bloomberg'in haberine göre yatırımcılar faiz indiriminin gerçekleşme olasılığını yüzde 90 olarak fiyatlıyor.

Ekonomistler daha önce faiz indiriminin aralık ayında gerçekleşeceğini öngörüyordu. Bu hafta başında Morgan Stanley ve Barclays analistlerinin de aralarında bulunduğu analistler görüşlerini değiştirdi.

Bloomberg Economics Avrupa Başekonomisti Jamie Rush da verilere dair "Enflasyonun düşmesi ve faaliyet göstergelerinin aşağıya yönelmesi nedeniyle AMB'nin ekim ayında faiz oranlarını düşüreceğinden eminiz. Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılması ve gevşemenin önümüzdeki yıl boyunca devam etmesi çok muhtemel" dedi.