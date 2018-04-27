Euro Bölgesi'nde ekonomik güven değişmedi

27 Nisan 2018

Avrupa Komisyonu'nun nisan ayı İş ve Tüketici Anketi'nin sonuçlarına göre, Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, mart ayına kısayla değişmeyerek 112,7 düzeyinde gerçekleşti. Endeks, 112 puan olan piyasa beklentisinin hafif üstünde gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde sanayi kesimi güven endeksi ise nisan ayında 7 puandan 7,1 puana çıktı. Endeks, 5,8 puan olan piyasa beklentisinin üstünde geldi.

Piyasalarda 15,9 puan olması beklenen hizmet sektörü güven endeksi ise söz konusu dönemde 15,9’dan 14,9 puana geriledi. Martta 0,1 olan tüketici güven endeksi, nisan ayında 0,4’e yükselirken, iş dünyası güven göstergesi de 1,44 puandan 1,35’e geriledi.

Değişmeyen Euro Bölgesi hissiyatı, perakende ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Bu düşüşler sanayi sektörünün değişmemesi ve tüketici güveninin artmasıyla dengelendi.

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi, en büyük bölge ekonomileri arasında 1,6 puanla en fazla İspanya ve 1,1 puanla da Fransa'da yükseldi. Söz konusu endeks Almanya'da değişmezken, İtalya'da 0,4 ve Hollanda'da da 2,3 puan azaldı.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI değişmedi

Kaynak: AA