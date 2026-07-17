Euro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 2,8'e geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,8 olarak teyit edildi. Böylece, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonda ocak ayından beri devam eden hızlanma eğilimi sona erdi.

Enflasyon haziranda aylık bazda ise yüzde eksi 0,1 oldu. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2'ye düştü.

Euro Bölgesi'nde haziranda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 8,5 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde uzun vadede yüzde 2 enflasyona ulaşmayı hedefliyor.