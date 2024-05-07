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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Haber Merkezi
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Verilere göre, AB'de perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 2 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 0,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 yükseldi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 7,3 ile Polonya'da, yüzde 4,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde 2 ile Macaristan'da, en fazla düşüş ise yüzde 1,8 ile İsveç'te yüzde 1 ile Malta'da ve yüzde 0,8 ile Avusturya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Polonya'da yüzde 14,8, Lüksemburg'da yüzde 10,3 ve Hırvatistan'da yüzde 8,9 artarken, Belçika'da yüzde 4,6, Estonya'da yüzde 2,3 ve Avusturya'da yüzde 2 geriledi.