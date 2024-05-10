Eurovision sonuçlarını 'yanlışlıkla' yayınladı: Özür diledi

İtalya'nın kamu yayıncısı Rai, 68'cisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın İtalya'daki yarı final oylama sonuçlarını yayınladı. Rai, "yanlışlıkla" yayınladığı Eurovision Şarkı Yarışması 2024 sonuçları için özür diledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Rai, ekranda görülen sonuçların "teknik bir hatadan" kaynaklandığını söyledi.

Rai'den yapılan açıklamada, "Bu, İtalyan ulusal oylamasının bazı verilerinin grafiklerde hatalı gösterimine yol açan teknik bir hatadır" denildi. RAI, yarışma organizatörlerinden de konuyla ilgili özür dilediğini belirtti.

Eden Golan, ilk sırada yer aldı

Yaşanan "teknik hata" sonucunda İtalyanların yarışmadaki favorisinin, İsrail temsilcisi Eden Golan olduğu görüldü.

İsrail temsilcisinin ilk sırada yer alması sosyal medyada tartışma konusu olurken Eden Golan, ikinci yarı final provası sırasında seyirciler tarafından protesto edilmişti.