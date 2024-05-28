Evsiz vatandaşlar, ölümcül hastalık tehdidi altında

Brezilya'da çöp toplama işinde çalışan evsizler, yaşamlarını zor şartlar altında sürdürmeye çalışıyor. Pek çok hastalıkla da mücadele eden evsizler, gecekondu mahallelerinde geri dönüştürülebilir çöpleri toplayıp satarak para kazanmaya çalışıyor.

Evsiz insan sayısı 4 yılda yüzde 8.2 arttı

Brezilya'da evsiz insanların sayısı, resmi kaynaklara göre 2020'den bu yana yüzde 8.2 artış göstermiş durumda. Rio kentinde geçimini çöp ayrıştırarak sağlayan ve HIV şüphesi bulunan evsiz kadın, köprü altında yatarken görüntülendi.