Faiz oranları bir süre daha yüksek kalacak

ABD Merkez Bankası (Fed) 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25- 4,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutacağının sinyalini verdi.

Fed tutanakları, üyelerin enflasyonun kabul edilemez seviyede yüksek olduğu ve bir süre daha faizlerin yüksek kalması gerektiğini düşündüklerini gösterdi.

Buna karşın, bankanın faiz artışlarında ülkenin büyümesini dikkate alması gerektiği vurgusu piyasalar tarafından pozitif karşılandı.

Analistler, tutanakların her ne kadar şahin tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyalin olmamasının para piyasalarında fiyatlanan daha düşük nihai faiz oranına yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydetti. Buna göre, para piyasalarında Fed'in faiz artışlarına 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülürken, bankanın yüzde 4,75-5 seviyesinde faiz artışlarını sonlandıracağı tahmin ediliyor.

Tutanaklarda üyelerin şahin duruşu vurgulanırken; piyasalara da ‘sıkı duruşu hafife almayın’ mesajı verildi. ABD ve Avrupa piyasalarına ilişkin fiyatlamalar açıklamaların etkisiyle negatife dönerken, Asya piyasalarında Çin'den gelen haber akışı nedeniyle olumlu bir tablo görünüyor.

JPMorgan Chase & Co. ABD Başekonomisti Michael Feroli, piyasaların bu yılın ikinci yarısı için faiz indirimi fiyatlamasının Fed tutanakları mesajlarına endişe kaynağı olarak yansıdığını belirtti. Feroli’ye göre, Fed üyeleri aşırı sıkılaşmayı alınması gereken bir risk olarak görüyor.

Şubat tahmini

Fed'in şubatta yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 30 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Tutanaklardan notlar

Üyeler genel olarak, gelen veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini gözlemlediler, bu biraz zaman alacaktır.

Kalıcı ve kabul edilemez derecede yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, birkaç üye, tarihsel deneyimin para politikasını zamanından önce gevşetmeye karşı uyarıda bulunduğu yorumunu yaptı.

Finansal koşullardaki gereksiz gevşeme fiyat artışlarını ılımlılaştırma çabalarını karmaşık hale getirir.

Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi.

Hem enflasyon hem de reel ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin artan belirsizliğin ışığında, çoğu üye, politikayı daha kısıtlayıcı bir duruşa geçirirken, esnekliği ve opsiyonelliği koruma gereğini vurguladı.