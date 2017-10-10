FARC seçim konseyine kayıt yaptırdı

10 Ekim 2017

Kolombiya'da silah bırakan ve siyasi parti haline gelen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), Ulusal Seçim Konseyine (CNE) kayıt yaptırdı.

Kolombiya'daki siyasi hayatında da FARC ismini kullanacak olan partinin kayıt belgelerinin CNE'ye tesliminin ardından konuşan yöneticisi Ivan Marquez, "Kolombiya'yı yarım yüzyıldan daha uzun süredir yaralayan silahlı çatışma bu dakikadan sonra tarih olmuştur." dedi.

Ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacak partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "CNE'ye kaydımızla birlikte, siyaset yapmak için bütün şartları yerine getirdik. Milyonlar bize eşlik edecek." ifadesi kullanıldı.

FARC kısaltmasını kullanmak için Toplumun Alternatif Devrimci Gücü anlamına gelen "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" ismini alan parti, logo olarak da ortasında yıldız bulunan kırmızı gül kullanıyor.

Partinin kuruluş kongresi ağustos ayının sonunda Bogota'da başlamış, eylül ayının başında başkentin Bolivar Meydanı'nda yapılan kutlamayla son bulmuştu.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta ilk 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı. Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de BM yetkililerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA