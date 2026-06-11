Fars ve Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi
ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını, Fars ve Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Farsve Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
Ayrıca bölgede yaşayan yerel halkın patlamaya benzer sesler duyduğu ancak bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığı belirtildi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, Kiş Adası sakinlerinin de uzak mesafeden kaynağı henüz netleşmeyen sesler duyduğunu açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA