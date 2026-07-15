Fast Food devi sessiz sedasız yüzlerce restoranını kapattı

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Fast food sektörü artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve yükselen fiyatlar nedeniyle son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Onlarca restoran zinciri yeniden yapılanmaya giderken McDonald's, Wendy's ve Papa Johns gibi fast food devlerinin ardından KFC de sessiz sedasız yüzlerce şubesini kapattı.

Kapanan şube sayısı neden farklı açıklanıyor?

Yerel arama platformu Local Falcon'un analizine göre KFC, Temmuz 2025 ile Temmuz 2026 arasında ABD'de 300'den fazla restoranını kapattı.

Ancak Yum! Brands'in resmi finansal raporlarına göre Ocak 2025 ile Mart 2026 arasında ABD'de kapanan restoran sayısı 207 oldu. Bu rakamın önemli bölümü franchise işletmelerinden oluştu.

Adres değişikliği yapan veya başka noktaya taşınan şubeler Google Haritalar'da kalıcı olarak kapalı olarak görünebiliyor. Bu nedenle internette görülen yüksek rakamlar ile şirketin resmi verileri birebir örtüşmüyor.

KFC aslında küçülmüyor

ABD'de şube sayısı azalırken şirket dünyanın geri kalanında tam tersini yapıyor. Yum! Brands verilerine göre 2025 yılında ABD dışında 2.971 yeni KFC restoranı açıldı. 2026'nın ilk çeyreğinde ise buna 643 yeni restoran daha eklendi.

Şirket özellikle Çin, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi pazarlarda agresif büyümesini sürdürüyor.

KFC CEO'su Scott Mezvinsky de markanın geleceğinin küresel büyümede olduğunu vurgulayarak, bugün yaklaşık 34 bin restoranı bulunan zincirin uzun vadede 75 bin restorana ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu söylüyor.

ABD'de satışlar geriliyor

KFC'nin küresel satışları artmaya devam ederken 2025 yılında sistem satışları 36,4 milyar dolara ulaşarak bir önceki yılı geride bıraktı. Bu gelirin sadece yüzde 13'ü ABD'den geldi.

Buna karşılık,Çin'de satışlar yüzde 6 arttı, Avrupa yüzde 5 büyüdü, Asya yüzde 9 yükseldi.

Latin Amerika yüzde 12 büyüme kaydetti, Hindistan yüzde 9 arttı, Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika bölgesi yüzde 8 büyüdü. ABD ise satışların gerilediği nadir pazarlardan biri oldu.

Amaç zarar eden restoranlardan kurtulmak

Sektör temsilcilerine göre şirketler zarar eden restoranlara harcanan bütçeyi daha yüksek potansiyele sahip lokasyonlara yönlendirebiliyor. Yüzlerce restoranın kapanması şirketin küçülmesine değil daha verimli ve daha kârlı bir yapı oluşturduklarına işaret ediyor..

KFC için sırada ne var?

Veriler, KFC'nin ABD pazarında yeniden yapılanmaya gittiğini, büyüme hedefini ise uluslararası pazarlara kaydırdığını gösteriyor. Şirket, düşük performanslı restoranlarını kapatırken dünyanın birçok bölgesinde yeni şubeler açmaya devam ediyor.

ABD'deki kapanışlar ilk bakışta olumsuz görünse de KFC, süreci bir geri çekilmeden çok küresel büyüme stratejisinin parçası olarak değerlendiriyor.