Fatih Birol, FT yazarı tarafından yılın enerji insanı seçildi

18 Aralık 2017

İngiliz Financial Times yazarı Nick Butler, "Yılın enerji insanı: Fatih Birol, IAE" başlıklı bir yazı kalame aldı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IAE) Direktörü olan ekonomist ve enerji uzmanı Fatih Birol'u "yılın enerji insanı" seçen Butler, "Son on yılda Uluslararası Enerji Ajansı, gerçeklerin ve fikirlerin vazgeçilmez bir kaynağı haline geldi" ifadelerini kullandı.

Yazıda, "Bu başarı orada çalışan birçok insanın çalışmaları sayesinde sağlandı, fakat başlıca rolü eski baş ekonomist ve şimdiki başkan Fatih Birol oynadı. Bu nedenle onu, 2017'nin enerji insanı seçiyorum" denildi.

IAE'nin Birol liderliğinde değişen dünyanın dengelerine uyum sağlamayı başardığı kaydedilen makalede, "Kuruluş, asıl hedefini ihmal etmeden, enerji güvenliği tanımını bugünün gerçekleri olan iklim değişikliği, şehirlerde hava kalitesi ve enerjiye erişim gibi konuları kapsayacak şekilde genişletti" ifadeleri yer aldı.