Fed Başkanı Powell'dan toplantı sonrası önemli mesajlar

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Powell'dan önemli açıklamalar

Fed kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

Dünyanın beklediği toplantı sonrasında bir açıklama yapan Powell ''Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız.Daha fazla faiz artışı ihtiyacını değerlendirirken gelen verilere, değişen görünüme ve özellikle kredi sıkılaşmasının beklenmeyen etkilerine odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

Powell'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar:

Enflasyon yüksek kalmaya devam etti, istihdam piyasası sıkı. Ücret artışlarında gevşeme sinyalleri göründü. FOMC zaman içinde istihdam piyasasının dengeye ulaşacağını öngörüyor. Son iki haftada bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ekonomi üzerinde etkili olabilir. Bankacılık sistemindeki mevduat akışları geçen hafta istikrar kazandı.

Yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik taahhüde bağlıyız. Bu toplantıda faiz artışlarına ara vermeyi düşündük ama faiz artışı güçlü bir konsensüs ile destek gördü.

Hepimiz bankacılık sektöründe yaşanan karmaşanın nasıl olduğunu sorguladı.

Mal grubundaki dezenflasyon kesinlikle ilerleme kaydediyor, ama yavaş şekilde.

SVB yönetimi kötü bir şekilde başarısız oldu, bankayı likidite riskine soktu. Daha güçlü denetim ve regülasyonları destekliyorum.