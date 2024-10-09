Fed, faiz indiriminde istihdam riskini gündemine aldı

ABD Merkez Bankası (FED), 18 Eylül'de dört yıl aradan sonra faizi indiererek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Bankanın indirimde dikkate aldığı göstergelerin başında enflasyon geliyor. Ancak ülkedeki iş gücü piyasası da FED için çok önemli.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, geçen hafta açıklanan güçlü tarım dışı istihdam dahil son verilerin ABD işgücü piyasasının genel olarak iyi yerde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Collins, enflasyonun sağlıklı işgücü piyasasıyla birlikte zamanında merkez bankasının hedefine döneceğine artık daha fazla güvendiğini de sözlerine ekledi.

'Riskler eşitleniyor'

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da merkez bankasının istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin artık eşitlenmeye daha yakın olduğunu söyledi.

Jefferson, “İki görevimize yönelik risklerin dengesi değişti - enflasyona yönelik riskler azaldıkça ve istihdama yönelik riskler arttıkça, bu riskler neredeyse dengelendi” dedi.

'İşgücü için tehditler arttı'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyona yönelik risklerin azaldığını, bununla birlikte ekonominin hala güçlü olmasına rağmen işgücü piyasasına yönelik tehditlerin arttığını söyledi.

Bostic, “Hala enflasyon hedefine ve bu hedefe ulaştığımızdan emin olmaya odaklanmış durumdayım. Enflasyon şu ana kadar düştüğü için, görevin istihdam tarafı daha belirgin hale gelmeye başladı” değerlendirmesinde bulundu.