“Fed şubatta şahin, martta daha az şahin"

ABD enflasyonundaki yavaşlamayı alkışlayan yatırımcıların, ABD ekonomisini durma noktasına getirmesi ve Fed’i bu yıl para politikası rotasını tersine çevirmeye zorlaması muhtemel artan kredi kartı borçlarını, düşen ev fiyatlarını ve yüksek borçlanma maliyetlerini hesaba katmadıkları gözüküyor.

Fed, ekonomide arzulanan bir yavaşlama anlamına gelen ‘yumuşak bir iniş’ hedefliyor, ancak aynı zamanda ekonomide bir daralma riskini de kabul ediyor. Pingle, “Geçen yılın büyük bir bölümünde yumuşak iniş rotasındaydık ancak bu yol, Eylül ayından bu yana gelen verilerle önemli ölçüde daraldı” diyor.

Yumuşak bir inişin güçlü istihdam, yavaşlayan enflasyon ve Fed’in frenleri gevşetmesini gerektireceğini söyleyen Pingle şöyle devam etti:

“İşsizlik oranını artırmaya ve enflasyonu düşürmeye çalışmak ve bunu acısız şekilde yapmak imkansız.”

Fed yetkilileri, daha uzun bir süre kalması muhtemel olan yüzde 5,1’lik bir faiz oranı zirvesi çiziyor. Ancak finansal piyasalar, yüzde 4,9’luk bir zirve için daha az faiz oranı artışı bekliyor.

Pingle, “Şubat ayında şahin olmalarını ve Mart ayında biraz daha az şahin olmalarını bekliyorum. Mayıs ayına kadar yaptıkları işten memnun olacaklardır” diyor.