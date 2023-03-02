Fed yetkilisinden ‘ek faiz artışı’ mesajı

Collins bir mülakatında faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirterek “Bu artışın miktarında gelen veriler belirleyici olacak. Sonrasında ise sıkı finansal koşulların ekonomiye etkisini izlemek için faizin bir süre yüksek seviyede kalmasının önemli olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Biraz ilerleme sağlansa da enflasyonun hala çok yüksek olduğunu kaydeden Collins “Ücretlerin ve fiyat baskılarının yavaşladığına dair emareler var. Ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğuna dair de sinyaller geliyor.” diye konuştu.

Piyasalarda faizin bu sene yüzde 5,5’e kadar yükseleceği beklentisi var

Collins’in bu yıl faiz kararlarını alan FOMC’de oy hakkı bulunmuyor. Aralık ayında 50 baz puan artış yapan Fed son toplantıda politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,5-4,75 aralığına yükseltmişti. Bir sonraki toplantı 21-22 Mart’ta gerçekleşecek. Piyasalarda faizin bu sene yüzde 5,5’e kadar yükseleceği beklentisi var.

Veriler bana rehberlik edecek

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de yaptığı bir konuşmada 25 baz puanlık artıştan yana olduğunu ancak yüksek enflasyonist ortamın sürmesi halinde daha fazlasının yapılması gerekebileceğini ifade etti.

Bostic “Veriler bana rehberlik edecek. Her türkü olasılığa açığım. Veriler, ekonominin tahminimden daha güçlü olduğunu gösterirse para politikası tahminlerimde de ona göre ayarlama yapacağım” şeklinde konuştu.