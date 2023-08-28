Federasyon başkanına 'öpücük' cezasına anne itirazı: Açlık grevine başladı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, İspanya kadın futbol takımının Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından ödül törenindeki hareketiyle gündeme gelmişti.

Rubiales, futbolcu Jenni Hermoso'yu rızası dışında dudağından öptüğü için FIFA tarafından tüm müsabakalar için 90 günlük men cezasına çarptırılmıştı.

İspanya merkezli EFE haber ajansının haberine göre, federasyon başkanının annesi Angeles Bejar, grevinin 'oğluna karşı onun hak etmediği bir şeyden ötürü yürütülen insanlık dışı ve kanlı ava bir çözüm bulunana kadar' süreceğini söyledi.

Bejar, İspanya'nın güneyindeki Motril'de bulunan Divina Pastora kilisesinde rahip ayrıldıktan sonra kız kardeşiyle birlikte kalıyordu.