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FIFA Başkanı, Rusya'nın hazırlıklarını övdü

FIFA Başkanı Infantino, bu yaz Rusya'da en iyi Dünya Kupası'nı tecrübe edeceklerini söyledi.

FIFA Başkanı, Rusya'nın hazırlıklarını övdü
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'nın Dünya Kupası hazırlıklarını övdü.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu için her şeyin hazır olduğunu aktaran Infantino, "Rusya'nın hazırlıkları çok iyi ilerliyor. Statlar çok güzel, havaalanları işlevsel, oteller ve altyapılar düzgün. Bu yaz Rusya'da en iyi Dünya Kupası'nı tecrübe edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında da görüş bildiren FIFA Başkanı, "Gelecek ay yapılacak toplantıda VAR'ın, yaklaşık bin başarılı testten sonra bu oyunun bir parçası olup olmadığı değerlendirilecek. Ben bu konuya olumlu bakıyorum. Eğer biz hakeme bu şekilde yardımcı olabiliyorsak bunu yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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