Filipinler, ABD'nin Afganlar için vize işlem merkezi olma isteğini sıcak karşılamıyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Washington yönetiminin, ülkesinin binlerce Afganistan vatandaşına geçici "ABD göçmen vizesi işleme merkezi"ne ev sahipliği yapması talebinin güvenlik endişesi yarattığını ancak yine de konunun değerlendirileceğini bildirdi.

Marcos Jr, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'ye bu konuda yardımcı olmak istediklerini, fakat güvenlik endişelerinin yanı sıra yasal ve lojistik sorunların bulunduğunu söyledi.

Sürecin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda herhangi bir sorunun çıkmayacağını dile getiren Marcos Jr, "Ama hangi plan tam olarak umduğunuz gibi gelişir?" ifadesini kullandı.

Marcos Jr, ABD özel göçmen vizesi başvurusu süresiz olarak durdurulan veya reddedilen Afganistan vatandaşlarının durumunun ileride sorun yaratabileceğini belirtti.

Binlerce Afganistan vatandaşının ABD'ye taşınmayı beklerken ülkede mahsur kalabileceği endişesi duyduklarını aktaran Marcos Jr, "Filipinler'in güvenliğini tehlikeye atmadan bunu yapmanın bir yolu olup olmadığını incelemeye devam edeceğiz." dedi.

Filipinli yetkililer, ülkenin Afganistan vatandaşları için bir ABD göçmen vizesi işleme merkezine ev sahipliği yapma talebini ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filipinli mevkidaşına ilettiğini aktardı.

Talebin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, müzakerelerin devam ettiği kaydediliyor.

ABD askerlerinin Eylül 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan hükümetinin projeleri için çalışan pek çok Afgan, ülkelerinden tahliye edilerek ABD ve Filipinler'in de içinde bulunduğu bazı ülkelere yerleştirilmişti.