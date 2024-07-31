Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'nin ölümü nedeniyle 1 günlük yas ilan etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan etti.

Abbas, Batı Şeria'daki resmi kurumlarda bugün Filistin bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Müzakerelerin kilit ismiydi

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu. ABD'li yetkililer, geçtiğimiz hafta sonu Roma'da yapılan toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmamasına rağmen ateşkes müzakerelerinin yakında başarıya ulaşabileceğini ileri sürmüştü.