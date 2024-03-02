Filistin Dışişleri Bakanı: Gazze'de tek yetkili yönetim biziz

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de iki devletli çözüme tamamen karşı olduğuna işaret ederek, İrlanda ve diğer Avrupa ülkelerinin, Netanyahu'nun ileriye doğru bir karar alıp iki devletli çözümü uygulamasını beklemesinin "boşuna" olacağını söyledi.

'İki devlet için baskı yapılmalı'

İrlanda ve benzer fikirdeki diğer Avrupa ülkelerinin farklı düşünmesi ve Netanyahu'ya iki devletli çözüm için baskı yapması gerektiğini ifade eden Maliki, "Bu ülkeler (Avrupa ülkeleri) inisiyatif almalı, bu inisiyatif Filistin devletini tanımakla başlayabilir." dedi.

İrlanda'nın ve İrlanda halkının her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirten Maliki, İrlanda'nın Filistin devletini tanıması gerektiğini kaydetti.

'Gazze'de tek meşru yönetim biziz'

Gazze'de 30 bin Filistinli görevlileri olduğunu anımsatan Maliki, ateşkes sağlandığı anda geçici ofislerde de olsa hizmet vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Maliki, yeni bir durumdan bahsetmediğini ve son 17 senedir Gazze'de var olanın devam ettirileceğini belirtti.

Herhangi birisinin Filistin iradesine bir alternatif getirmeye çalışmasını kabul etmeyeceklerine dikkati çeken Maliki, Filistin yönetiminin Gazze'de meşruiyeti bulunduğunu ve Gazze'de görev yapacak tek meşru yönetimin onlar olduğunu söyledi.

'Söylediklerinin önemi yok'

Maliki, Netanyahu'nun Filistin yönetiminin Gazze'de olmaması gerektiğini söylediğini anımsatarak, onun Gazze vatandaşı ya da seçilmiş bir lider olmadığını ve karar verme yetkisinin de bulunmadığını vurguladı.

Gazze'yi kimin yöneteceğini Netanyahu'nun bilemeyeceğini dile getiren Maliki, "Netanyahu, işgal gücünün başındadır ve askeri olarak bir işgal vardır Gazze Şeridi'nde. Bir işgalci olarak bunu söylüyor. Hiçbir meşruiyeti, güvenilirliği, otoritesi veya yetkisi var mıdır? Yoktur, istediğini söyler." dedi.

Maliki, bu nedenle Netanyahu'nun söylediklerinin siyaseten hiçbir önemi ve değeri olmadığını vurgulayarak, "Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir. Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır." dedi.