Filistin halkı: 'Barışı öldürdüler, Haniye'yi değil'

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü. Suikastten İsrail sorumlu tutulurken İsrail ordusu, Haniye'ye yönelik saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'nin ölümü nedeniyle 1 günlük yas ilan etti.

Arap basınının önde gelen Katar merkezli Al Jazeera gazetesine konuşan Filistinliler, öldürülmesinin yasını tuttukları Haniye hakkında konuştular.

Gazze'nin kuzeyindeki evinden olan Salih el-Şannar ismindeki Filistinli, "Bu adam İsraillilerle esir takası anlaşmasını imzalayabilirdi. Onu neden öldürdüler? Barışı öldürdüler, İsmail Haniye'yi değil" açıklamasında bulundu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki hayatını terk etmek zorunda kalan Nur Ebu Salam isimli bir kadın ise, cinayetin İsrail'in savaşı sona erdirmek ve bölgede barışı tesis etmek istemediğini gösterdiğini söyledi. Filistinli kadın "Haniye'ye suikast düzenleyerek her şeyi yok ettiler dedi.

Yüzlerce Filistinli sokaklarda

Batı Şeria'nın idari başkenti Ramallah'ta, yüzlerce Filistinli gösterici cinayeti protesto etmek için yürüyüş yaptı.

Hamas bayrağı taşıyan göstericiler, Hamas'ın askeri kanadına atıfta bulunarak "Halk Kassam Tugaylarını istiyor" sloganları attı.