Filistin resmi ajansı: İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu, 100 kişi öldü
Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldüğünü bildirdi.
Haber Merkezi
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WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.
İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.