Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in hastane saldırısında ölü sayısı 471

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "İşgalci İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesinde gerçekleştirdiği en büyük ve en şiddetli katliamda 471 kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastane saldırısında 28'i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığını belirtildi.

Açıklamada, "Hastaneleri hedef alma aşamasına gelen, El-Ehli Baptist Hastanesinde katliam gerçekleştirmeye cüret eden İsrail, sağlık sistemi için ciddi bir tehdittir." denildi.