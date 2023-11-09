Filistin'de öldürülen her 10 kişiden 4’ü çocuk

Amerikan CNN Televizyonu, Hamas’ın bin 400 İsrailliyi öldürdüğü 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail’in Gazze Şeridi’nde başlattığı bombardıman, abluka ve işgali, “Rakamlar, İsrail-Hamas savaşındaki kayıpların boyutunu gösteriyor” başlığıyla manşetine taşıdı.

Hemen hatırlatalım: Filistin, iki bölge, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nden oluşuyor. Gazze, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip bir bölge. Nüfusun yüzde 47’si 18 yaşının altında… Ya da altındaydı… 7 Ekim’den bu yana toplamda 10 bin 569 Filistinli öldürüldü. Bunların 4 bin 324’ü 18 yaş altındaki çocuklar. Yani ölen her 10 Filistinli’den 4’ü çocuk…

Aslında bu rakam daha fazla. Çünkü Birleşmiş Milletler’e göre, bin 270 Filistinli çocuk da “kayıp.” BM yetkilileri, bu çocukların cesetlerinin vurulan binaların enkazının altında olduklarını düşünüyor. Savaş karşılaştırması yapan CNN, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin derlediği raporu da yayınladı. Rapora göre, Ukrayna'da savaşın başladığı 2022 yılında toplamda 477, bu yılın başından 8 Ekim’e kadar da 83 çocuk öldü. 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi’nde dün itibarıyla 1.5 milyon insan evlerinden edilmiş durumda… Bu da nüfusun üçte 2’si anlamına geliyor.

“Gazeteciler için en ölümcül ay:” 39 ölü

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas Savaşı’nda en az 39 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi. Buna göre geçen ay, CPJ'in veri toplamaya başladığı 1992 yılından bu yana "Gazeteciler için en ölümcül ay” oldu. CPJ bunların arasında 34'ünün Filistinli, 4’ünün İsrailli ve birinin de Lübnanlı olduğunu söyledi. CPJ'e göre 8 gazeteci yaralandı ve 3’ü de kayıp.

İsrail: Gazze'nin merkeze girdik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’nin kent merkezine girdiklerini duyurdu. Rehineler serbest bırakılıp Hamas yenilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen İsrailli bakan, Gazze'deki Filistinlilere bir kez daha "güneye gitme" çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "Hamas'a uyguladığı baskıyı her saat ve her gün artırdığını" söyledi.

“Anestesi olmadan ameliyat yapılıyor”

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, Gazze'deki bazı doktorların amputasyon da dahil olmak üzere ameliyatları anestezi olmadan gerçekleştirdiğini söyledi ve ekledi: "Hiçbir şey sivillerin maruz kaldığı dehşeti haklı gösteremez.” Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de Gazze Şehri'ndeki sağlık tesislerine temel tıbbi malzemeleri ulaştırırken insani konvoyunun ateşe maruz kaldığını söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca Al Shati mülteci kampında meydana gelen patlamada meslektaşlarından birinin ve birkaç aile üyesinin öldürüldüğünü söyledi.