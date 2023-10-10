Financial Times: Türkiye’ye yatırımcı güveni artıyor

Financial Times, Merkez Bankası Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının, yeni yol haritasının önemli sinyallerinden biri olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi programındaki şu ana kadarki en dikkate değer değişimin para politikasındaki "büyük değişiklik" olduğu vurgulandı. Merkez Bankası'nın, Erkan'ın haziran ayında atanmasından önce yüzde 8,5 olan faiz oranını yüzde 30'a çıkardığı anımsatıldı.

Bankalara yönelik karmaşık risk yönetimi modelleri geliştirme alanında uzman olan Erkan'ın, para politikasına "bütünsel" bir yaklaşımla yaklaşacağını söylediği de hatırlatılarak şöyle denildi: “Yatırımcı güveninin yavaş yavaş arttığına dair işaretler var. Çok sayıda Türk şirketi, son haftalarda uluslararası borç piyasalarından fon topladı. Ekonomi politikasında çok önemli bir revizyon yaşandı.”

Yatırımcılarla kritik görüşmeler

Haberde ayrıca, Bakanı Şimşek'in, New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla bir araya gelerek onlara sunum yaptığı hatırlatıldı. Toplantıya katılan bir bankacının "ABD'de bile radardayız. Sunum çok iyiydi." dediği belirtildi. Şimşek'in daha sonra Londra'da sunum yaptığı, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın da bu hafta 9 trilyon dolarlık fon yöneticisi BlackRock ile planlanan toplantılar da dahil olmak üzere yatırımcılarla temasını sürdürdüğü kaydedildi.