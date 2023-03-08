Fitch: Küresel şirketlerin yüzde 20'sinin notu düşürülebilir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yeni bir açıklama geldi. Fitch küresel şirketlerin yüzde 20'sinin notunun iklim değişikliği nedeniyle düşürülebileceğini duyurdu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iklim değişikliği nedeniyle 2035 yılına kadar küresel şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.
Kredi derecelendirme şirketinden yapılan açıklamada, iklim değişikliğine ilişkin gerekli adımların atılmaması halinde oluşabilecek olumsuz koşullar nedeniyle reyting şirketi tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notlarının düşürülebileceği kaydedildi.
Açıklamada, değerlendirilen toplam bin 650 şirketin uzun vadeli iklim değişimine ilişkin risklerinin göz önüne alındığı kaydedildi.