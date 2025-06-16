Flaş nükleer yanıt iddiası! İsrail kullanırsa Pakistan da vuracak

İsrail’in cuma günü başlattığı ‘Yükselen Aslan’ operasyonunda İran güvenlik bürokrasisi ağır darbe aldı.

Tahran yönetiminin nükleer geliştirme faaliyetleri de hem hedef alınan isimler hem de altyapının vurulmasıyla sekteye uğradı.

İran Yönetimi, İsrail’e ‘Gerçek Vaat 3’ operasyonuyla yanıt verdi. İsrail’in Tel Aviv, Hayfa gibi kentlerini vurdu.

Ortadoğu’da henüz adı konmamış bir savaş yaşanırken, Pakistan’la ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

'Pakistan bize garanti verdi'

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden General Muhsin Reza, “Pakistan, İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanması halinde İsrail’e nükleer silahla saldırıcağı konusunda bize garanti verdi” ifadesini kullandı.

Pakistan ve İsrail, dünyada nükleer silaha sahip dokuz ülke arasında bulunuyor.

General Reza, Pakistan’ın İran’ın arkasında durmaya söz verdiğini ve İslam dünyasına İsrail’e karşı birleşme çağrısı yaptığını öne sürdü.

General Muhsin Reza’nın bu iddialarına ilişkin şimdiye kadar Pakistan’dan gelmedi.