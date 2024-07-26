Forbes Advisor dünyanın en güvenli ve en güvensiz şehirlerini açıkladı! Listede İstanbul da var

Forbes Advisor tarafından yürütülen araştırmada kentler güvenlik risklerine göre puanlandırıldı. Baz alınan kriterler ise suç oranları, sağlık hizmetlerinin kalitesi, doğal afet riskleri, dijital güvenlik riskleri gibi faktörler oldu. 0-100 arasında notlandırılan kentler arasında en düşük puanı alan şehir 'en güvenli şehir' olarak belirlendi.

Forbes Advisor'ın araştırmasında 0 puanla Güneydoğu Asya şehir devleti Singapur ilk sırada yer alarak turistler açısından dünyanın 'en güvenli şehri' seçildi.

Analiz edilen 60 şehir arasında Singapur, en düşük doğal afet riskine ve ikinci en düşük sağlık ve altyapı riskine sahip olmasıyla öne çıktı. Singapur interneti özgürce kullanma kabiliyeti olarak tanımlanan dijital güvenlik riski bakımından da en düşük riske sahip ikinci şehir oldu.

İki ülkenin ilk 10'da iki şehri var

CNBC-e'nin haberine göre; turistler için en güvenli şehir sıralamasında Singapur'u Tokyo ve Toronto izledi. Tokyo, en düşük sağlık güvenliği riskine sahip şehir olarak değerlendirildi. Tokyo ayrıca beşinci en düşük altyapı güvenliği riskine sahip kent oldu.

Araştırmada sadece Japonya ve Avustralya'dan iki kent ilk 10'a girebildi. Listedeki 10 şehirden dördü Asya'dan. Bu liste şu şekilde: Singapur; Tokyo, Japonya; Toronto, Kanada; Sidney, Avustralya; Zürih, İsviçre; Kopenhag, Danimarka; Seul, Güney Kore; Osaka, Japonya; Melbourne, Avustralya; Amsterdam, Hollanda.

Caracas en güvensiz şehir

Araştırmaya göre Caracas, sağlık güvenliği açısından en riskli şehir Caracas oldu. Bu durum Caracas'taki sağlık hizmetlerinin ve altyapının düşük seviyesini ve kalitesini yansıtıyor. Suç oranı bakımından da Caracas'ta durum hiç iç açıcı değil. ABD Dışişleri Bakanlığı, Caracas için 'Seviye 4: Seyahat Etmeyin' uyarısı yapıyor.

Araştırmada Pakistan'ın Karaçi şehri en riskli ikinci şehir olarak belirlendi. Forbes Advisor, Karaçi'yi en yüksek kişisel güvenlik riskine ve dördüncü en yüksek altyapı güvenliği riskine sahip olarak sınıflandırdı.

Myanmar’ın Yangon şehri, dünyadaki en güvensiz şehirler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Onu Nijerya’nın Lagos, Filipinler'in Manila ve Bangladeş'in Dakka şehirleri izledi.

Listede İstanbul da var

Forbes Advisor'ın yaptığı araştırmaya göre, İstanbul güvenlik açısından 100 üzerinden 61,10 puan alarak orta sıralarda yer aldı. Araştırmada, İstanbul'un suç riski 33, kişisel güvenlik riski 13, sağlık güvenliği 36, altyapı güvenliği 26 ve dijital güvenlik riski 25 puan olarak değerlendirildi.