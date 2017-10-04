Ford maliyetlerini 14 milyar dolar azaltacak

04 Ekim 2017

Ford Motor CEO'su Jim Hackett, gelecek 5 yılda maliyetleri toplam 14 milyar dolar azaltacaklarını bildirdi. ABD'nin ikinci büyük araç üreticisi olan Ford Motor, sermaye yatırımlarını sedanlar ve içten yanmalı motorlardan kamyon, elektrikli ve hibrid araçlar geliştirmeye kaydıracak.

Hacktett yaptığı açıklamada, tasarruların büyük bölümünün 2019 ve 2020'ye kadar görülemeyeceğini belirtirken, Ford Mali İşler Direktörü Bob Shanks, otomotivde yüzde 8 faaliyet marjı hedefini tekrarladı ve bunun başarılmasının 2020 veya sonrasına kalabileceğini ifade etti.

Ford, finansal tahminlerini Ocak 2018'de duyuracak.