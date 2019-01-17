Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

17 Ocak 2019

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, İngiltere parlamentosunun hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasını reddetmesinin ardından, anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

Brexit'e ilişkin ilgili bakanlarla düzenlediği toplantının ardından basın açıklaması yapan Başbakan Philippe, anlaşmasız çıkış ihtimalinin daha da güçlendiği belirtti.

Philippe, Fransa'nın planının hukuki ve yasal önlemler içerdiğini belirterek, böylece Fransızların ve Fransız şirketlerin haklarının korunacağını dile getirdi.

Hazırlanan yasa tasarısının kısa sürede Ulusal Meclis'te oylanacağını kaydeden Philippe, tasarının anlaşmasız ayrılık olması halinde alınacak tüm önlemleri içerdiğini vurguladı.

Philippe, bu çerçevede ülkedeki liman ve havalimanlarında alınacak önlemler için 50 milyon euroluk bütçe hazırladıklarını ve bunun gerektiğinde birkaç gün içinde kullanılacağını belirtti.

İngiliz parlamentosunda İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Brexit'te "B planı" oylanacak

Kaynak: AA