Brexit'te "B planı" oylanacak
İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.
Hükümet yetkilileri, Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı Brexit B planının 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı.
İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.
Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.
Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B planını pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.
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Kaynak: AA