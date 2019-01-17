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Brexit'te "B planı" oylanacak

İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

Brexit'te B planı oylanacak
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Hükümet yetkilileri, Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı Brexit B planının 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı.

İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.

Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B planını pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Dunya.com

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