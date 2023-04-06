Fransa geniş kapsamlı yeni grev ve protestolara hazırlanıyor

Emeklilik yaşını iki yıl yükselterek 64'e çıkaracak yasa tasarısına karşı işçi sendikalarının düzenlediği kitlesel gösterilere Ocak'tan beri yüz binlerce kişi katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkın büyük tepkisine rağmen yasalaştırmada ısrar ettiği emeklilik yaşı reformunun gerekli olduğunu ve yıl sonuna kadar uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

“Yasaya karşı direnmeyi sürdüreceğiz”

Sendikalar, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile dün gerçekleştirilen bir saatlik görüşmelerin başarısız olmasının ardından yasaya karşı direnmeyi sürdüreceklerini belirtti.

İşçi sendikaları krizden çıkış yolunun yalnızda yasanın geri çekilmesiyle olabileceğini söylerken, Borne bu olasılığı kesinlikle reddediyor.

Fransa'nın en büyük sendikası CFDT başkanı Laurent Berger, toplantının ardından, kadın ve erkek maksimum sayıda işçiyi, Fransa'da bugün sokaklara çıkmaya çağırırken; son üç aydaki 11. gösteriye bugünkü katılım düzeyi protestoların ivme kaybedip kaybetmediğini gösterecek.