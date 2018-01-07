Fransa hükümeti, özelleştirme yasası çıkaracak

07 Ocak 2018

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, hükümetin özelleştirme programı kapsamında bir yasa çıkarmayı planladığını açıkladı.

JDD gazetesine konuşan Philippe, hükümetin bazı şirketlerdeki hisselerini satmaya devam edeceğini de belirtti. Philippe, "Bazı hisse satışları oldu ve daha fazlası olacak" dedi.

Fransız hükümeti, 10 milyar euroluk geliştirme fonuna destek amacıyla geçen yıl bazı şirketlerdeki hisselerini satmıştı. Hükümetin azınlık hisselerinin bir bölümünü sattığı şirketler arasında, enerji grubu Engie ve otomotiv şirketi Renault bulunuyor.

Hükümetin, Paris'teki havayolu operatörü ADP ile ulusal milli piyango kurumu Francaise des Jeux'deki hisselerini de satmaya planladığı belirtiliyor.

Kaynak: Reuters