Fransa: Kışın elektrik kesintisi riski ekarte edilmiş gözüküyor

Le Figaro'nun haberine göre, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, elektrik üretimi konusunda son göstergelerin, durumun kontrol altında olduğuna işaret ettiğini söyledi.

"Kışın elektrik kesintisi riski ekarte edilmiş gözüküyor" diyen Veran, bu ilerlemede büyük payın, bakımda olan nükleer reaktörlerin bir kısmının hizmete alınmasında olduğunu aktardı.

Veran, ayrıca meteorolojik şartların da katkı sağladığına dikkati çekerek devletin, işletmelerin ve Fransızların açıklanan tasarruf tedbirlerini uygulamasının da bunda etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü, bu gelişmenin Fransızları enerji tasarrufu hedeflerinden uzaklaştırmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) verilerine göre, 2022'nin ikinci yarısında uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri sayesinde yıl sonu itibarıyla elektrik tüketimi yüzde 8,5, doğal gaz tüketimi ise yüzde 12 azalmıştı.