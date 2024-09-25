Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: Fransa, bütçe açığını AB sınırının altına çekebilir
Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası'nda politika yapıcı olan Francois Villeroy de Galhau, Fransa'nın bütçe açığını üç yıl içinde GSYH'sinin yüzde 3'ü seviyesinin altına indirmesinin gerçekçi olmadığını, ancak doğru adımlarla bunu beş yıl içinde yapmanın mümkün olabileceğini söyledi.
Haber Merkezi
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Villeroy France 2 TV'ye verdiği demeçte, “Üç yıl ne ekonomik açıdan ne de büyüme açısından gerçekçi değil. Ancak bunu beş yıl içinde yapmak mümkün” dedi.
Bu hafta başında Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand, ülkenin bütçe açığının tarihteki en kötü seviyelerinden birinde olduğunu söyledi. Hükümet şu anda 2024 yılı bütçe açığının GSYH'nin %5,1'ine ulaşmasını bekliyor ki bu da Avrupa Birliği'nin %3'lük sınırının üzerinde.