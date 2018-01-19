Fransa savunma bütçesini artırdı

19 Ocak 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin savunmaya ayırdığı bütçenin 1,8 milyar euro artırılarak toplamda 34,2 milyar euro olarak belirlendiğini bildirdi.

Macron, ülkenin güneyindeki Toulon Limanı'nda bulunan Dixmude gemisinde yaklaşık bin 500 askere hitap etti.

Geleneksel yeni yıl dilekleri programı kapsamında düzenlenen törende Macron, 21 pare top atışıyla karşılandı.

Törende Fransız ordusunun 2018 hedeflerini açıklayan Macron, 6 ay önce dönemin Genelkurmay Başkanı'nın istifasına neden olan bütçe kesintisine de değindi. Savunmaya ayrılan bütçenin 2018'de artırıldığını belirten Macron, savunma bütçesinin bu yıl 1,8 milyar avro artışla toplamda 34,2 milyar euro olduğunu kaydetti.

Görev süresince öncelik vereceği konuların başında savunma olacağına dikkati çeken Macron, bu çerçevede bütçeden yurt dışı operasyonlara ayrılan payın da arttırıldığını, geçen yıl 450 milyon euro olan ülke dışındaki operasyonlara ayrılan bütçenin bu yıl 640 milyon euro olarak belirlendiğini vurguladı.

Geçen yıl temmuz ayında, tasarruf tedbirleri kapsamında açıklanan 4,5 milyar euro kesintinin 850 milyon euroluk bölümünün savunma bütçesinden yapılacağı açıklanmış, bu karara tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etmişti.

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Kaynak: AA