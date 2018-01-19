İngiltere ve Fransa liderlerinden güçlü işbirliği mesajı

19 Ocak 2018

İngiltere'nin güneyindeki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde bu yıl 35'incisi düzenlenen İngiltere-Fransa Zirvesi'nin ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün ortak basın toplantısı düzenledi.

May, Fransızca başladığı ve ardından İngilizce devam ettiği konuşmasında, ülkesi ile Fransa'nın ortak geçmişe dayanan ilişkisinin özel olduğunu dile getirdi. May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından da dostları ve müttefiklerinin "sarsılmaz ortağı olmaya devam edeceğini" söyledi.

İki ülke arasındaki güçlü ve derin ilişkinin sadece kendi güvenlikleri için değil Avrupa’nın güvenliği için de önemli olduğunu vurgulayan May, "Bugün, 2020 yılına kadar İngiltere-Fransa Ortak Seferi Kuvveti’nin 10 bin askeri herhangi bir tehdide karşı hızlı ve etkin bir şekilde konuşlandırmaya hazırlanmış olacağını açıklıyoruz" dedi.

Rusya’nın Doğu Avrupa’daki "agresifliği" karşısında da birlikte duracaklarını aktaran May, bu çerçevede Fransa’nın 2019’da Estonya'da İngiltere liderliğindeki NATO savaş grubuna birlikler göndermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Sığınmacı krizinde ortak çalışma

Son İngiltere-Fransa Zirvesi'nden bu yana her iki ülkenin terör saldırılarını tecrübe ettiğini ve bu ortak terör tehdidinin devam ettiğini belirten May, tehditle mücadele çerçevesinde İngiliz ve Fransız istihbaratlarının ortak çalışmada bulunduğunu söyledi.

May, İngiltere’nin Fransa topraklarında kendi sınırının kontrolünü yapmasına imkan sağlayan anlaşmaya bağlı olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün, iş birliğimizin etkinliğini artıracak, Fransa ile İngiltere'nin menfaatlerini sağlayacak ilave önlemler üzerinde anlaşmaya vardık. Calais ile diğer sınır noktalarında fazladan kapalı devre güvenlik kamerası, tel örgü ve kızıl ötesi teknolojiyle güvenlik altyapısını güçlendireceğiz. Bugün kararlaştırdığımız ilave yatırımla İngiltere’nin sınırları daha da güvenli hale gelecek.

Macron: Brexit kararına saygı duyuyorum

Cumhurbaşkanı olarak İngiltere'ye ilk ziyaretini bugün gerçekleştiren Macron da konuşmasına, gördüğü sıcak karşılamadan dolayı May’e İngilizce teşekkür ederek başladı.

İki ülkenin tarihteki ilişkilerine ve coğrafi yakınlığına dikkat çeken Macron, Brexit’in de bu yakınlığı ve tarihi değiştirmeyeceğini söyledi. İngiltere’nin aldığı Brexit kararıyla ilgili olarak da Macron, "Brexit kararı beni üzse de İngiltere halkının aldığı karara büyük saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.

İngiltere ile Brexit sonrasında yapılacak ticaret anlaşmasına finans hizmetlerinin neden dahil edilmek istenmediği şeklinde bir soruyu da Macron, "Biz ortak pazarın korunmasını istiyoruz. Tercih İngiltere'nin. Ortak pazara erişmek istiyorlarsa, buyursunlar. Ama o zaman AB bütçesine katkı yapmak ve kurallara uymak zorundalar” diye yanıtladı.

İki ülke arasında bugün çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleşen zirvenin sonunda 77 maddelik bir ortak bildiri de yayımlandı.

Bildiride İngiltere ve Fransa'nın İran, Suriye, Libya, Kuzey Kore başta olmak üzere uluslararası gündemin önemli başlıklarındaki ortak yaklaşımları ile savunmadan kalkınma projelerine kadar çok sayıdaki sektörde aldıkları iş birliği kararlarına yer verildi.

Macron’dan Brexit uyarısı: Avrupa dağılabilir

Kaynak: AA