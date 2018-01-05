Macron’dan Brexit uyarısı: Avrupa dağılabilir

05 Ocak 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Avrupa’nın dağılabileceğini söyledi.

Daily Telegraph’a konuşan Macron, Brexit görüşmelerinin birinci aşamasındaki birleşik AB yaklaşımının müzakerelerin ikinci aşamasında da devam etmesi gerektiğini belirterek, Avrupalı liderleri “ortak çıkarlara” odaklanmaya devam etmeleri konusunda uyardı.

Macron, “Hepimizin kendi çıkarları olabilir. Zaten tutuklu ikileminin olayı bu. Herkes kendi çıkarı için kendi kendine pazarlığa girişebilir ve komşusundan daha iyi pazarlık edeceğini düşünebilir. Ama bunu yaparsak hem AB hem de her birimiz için sakıncalı bir durum yaratırız” dedi.

AB'den Brexit açıklaması: İkinci aşama çok daha zor olacak

Kaynak: DHA