Fransa yeniden seçime mi gidecek? Le Pen'den 2025'e dair çağrı...

Le Pen, basına yaptığı açıklamada, yeni başbakan olarak Michel Barnier'in atanmasını eleştirerek erken genel seçimlerde en az oy alan partinin, hükümeti kurmakla görevlendirildiğini vurguladı.

Fransız Anayasası'nın genel seçim sonrası Meclis'in yeniden feshedilmesi için bir yıllık süre şartı koyduğunu hatırlatan Le Pen, "10 ay kaldı ve 10 ay sonra, ilkbahar veya sonbaharda yeni genel seçimler olacağından eminim" dedi.

11 milyon seçmene 'vebalı' muamelesi

RN parti lideri Jordan Bardella dışında hiçbir başbakanın kendilerine uygun olmadığını da ifade eden Le Pen, erken seçimlerde kendilerine oy veren 11 milyon seçmene 'vebalı' muamelesi yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Macron iktidarını 'düzensizliğin vücut bulmuş hali' olarak değerlendiren Le Pen, yeni Başbakan Barnier'in partisi olan merkez sağcı Cumhuriyetçiler'in (LR) ülkede düzeni temsil edemeyeceğini söyledi. Solcu ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesinin ise kaosu temsil ettiğini iddia eden Le Pen, "Ulusal Birlik, kurumlarımızın işleyişinde her zamankinden daha merkezi ve önemli bir konumda" değerlendirmesini yaptı.