Fransa'da camiye ırkçı yazı yazan kişiye 12 ay hapis cezası

24 Aralık 2023'te Beauvais'teki Hamza Camisi'nin dış cephesine ve bir dükkanın duvarına ırkçı ifadeler yazan kişinin yargılandığı davada karar açıkladı. Mahkeme, ırkçı ifadeler yazan kişiyi 6 ayı ertelenmiş olmak üzere 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Psikolojik tedavi görmesine karar verildi

Beauvais Cumhuriyet Savcısı Frederic Trinh, şahsın camiye gelmesinin yasaklandığını ve piskolojik tedavi görmesinin zorunlu kılındığını aktardı. Failin ayrıca silah bulundurması da yasaklandı.

Hamza Camisi'nin duvarına 24 Aralık 2023'te kırmızı renkte 'maymun' ifadesi yazılmıştı. Beauvais Belediye Başkanı Franck Pia, Fransa'nın değerlerine aykırı bulduğu bu eylemin kendisini şoke ettiğini açıklayarak, kentte yaşayan Müslüman toplumuna desteğini dile getirmişti.