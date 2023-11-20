Fransa'da havalimanlarında grev: Uçuşların dörtte biri iptal
Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin grevi, başkent Paris ve Toulouse'daki havalimanlarında uçuşları aksattı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grev nedeniyle Paris-Orly ve Toulouse-Blagnac havalimanlarında bugünkü uçuşların 4'te 1'inin iptal edildiğini bildirdi.
DGAC, hava trafik kontrolü hizmeti veren çalışanların grevde olmasının uçuşlarda gecikmelere de yol açacağı uyarısında bulundu.
Havayolu çalışanları, geçen hafta parlamentoda onaylanan ve sektör çalışanlarına grevleri sırasında minimum düzeyde hizmet sağlamalarını zorunlu kılan yasayı protesto etmek için greve gitti.
Yeni yasa gereği, çalışanların en az 48 saat öncesinde greve gideceklerini bildirmesi isteniyor.