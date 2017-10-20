Fransa'da kadınların çoğu cinsel tacize maruz kalmış

20 Ekim 2017

Fransa'daki kadınların çoğunluğunun cinsel tacize maruz kaldığı bildirildi.

Odoxa kamuoyu araştırma şirketinin anketine göre, anket katılımcılarının yüzde 91'ine göre cinsel taciz Fransız toplumunda önemli bir sorun.

Araştırmada kadınların yüzde 53'ü hayatlarında en az bir kez cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi. 35 yaş altındaki genç kadınlarda ise bu oranın yüzde 63 olduğu kaydedildi.

Fransa'da polise her gün ortalama 46'sı tecavüz, 146 cinsel şiddet şikayetinde bulunuluyor.

Diğer taraftan Fransa'da cinsel şiddetin önlenmesi amacıyla hükümetin çıkarmayı planladığı yeni düzenlemeye yönelik desteğin yüzde 80 olduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA