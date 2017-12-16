Fransa'da mahkeme cami kapattırdı

16 Aralık 2017

Marsilya İdari Mahkemesi, bölge valisi Pierre Dartout'un kent merkezindeki "Es-Sunna" adlı caminin 6 aylığına kapatılması talebini kabul etti.

Mahkeme din görevlisinin "radikal ideolojiyi, ayırımcılığı ve şiddeti teşvik ettiği"ne hükmederek camiyi 6 aylığına kapatma kararı verdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre "Es-Sunna" Cami Derneğinin avukatı Philippe Perollier, mahkemede ayrımcılığa ve şiddette teşvik ettiği öne sürülen cuma hutbelerinin 2013 yılına ait hutbelerin olduğunu ve bu yüzden verilen kapatma kararını şaşırtıcı bulduğunu ifade etti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı. OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.

Ülke genelinde OHAL çerçevesinde 19 cami kapatılırken herhangi bir sinagog veya kilise kapatılmadı.

Kaynak: AA