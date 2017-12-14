Fransa'da trenle otobüs çarpıştı

14 Aralık 2017

Fransa'nın İspanya sınırına yakın şehri Perpignan yakınlarında, bir tren ile öğrencileri taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı.

Bölge Valisi Philippe Vignes, Perpignan yakınlarındaki Millas kasabasında meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı.

Ulusal çapta desteğe ihtiyacın olduğunu belirten Vignes, "21'i kolej öğrencisi, 3'ü de trendeki kişilerden olmak üzere toplamda 24 ağır ve çok ağır yaralı var." bilgisini verdi.

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF), kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte yarı bariyer ve uyarı ışıklarının kurallara uygun şekilde mevcut olduğunu açıkladı. SNCF, bölgesel trende 25 yolcu, bir makinist ve bir de eğitim alan makinist adayının olduğu bilgisini paylaştı.

Le Monde gazetesi, kazanın yerel saatle 16.10'da meydana geldiğini ve otobüsün bariyerin kapalı olmasına rağmen geçmeye çalıştığını yazdı.

Öte yandan, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in olay yerinde incelemeler yaptıktan sonra açıklama yapacağı açıklandı. Otobüste 13-17 yaş aralığındaki ortaokul ve liseli öğrencilerinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA