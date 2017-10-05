Fransa'da 'yeni terörle mücadele yasası'

05 Ekim 2017

Fransa Ulusal Meclisinin kabul ettiği ve ülkede yaklaşık iki yıldır devam eden olağanüstü hal uygulaması (OHAL) kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısı Senato'nun onayını bekliyor.

Ulusal Mecliste önceki gün yapılan oylamada tasarı, 127'ye karşı 415 oyla kabul edilmişti.

Mecliste onaylanan yasa tasarısı Senato'da da görüşülecek. Tasarının burada da mevcut şekliyle kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, iki gün önce Mecliste yaptığı konuşmada, ülkede olağanüstü bir rejim altında sürekli yaşanamayacağını belirterek, söz konusu tasarının, kalıcı hale gelen tehdide karşı kalıcı bir cevap olduğunu dile getirmişti.

Yeni terörle mücadele yasası

Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devrediliyor. Adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapisleri gibi güvenlik önlemleri yeni yasada yer alıyor ve valiliklerin yetkisine veriliyor.



Terörü destekleyecek veya propagandasını yapacak herhangi bir 'yazı', 'konuşma', 'fikir ve teori', ibadethaneleri kapatmak için sebep sayılacak. Tasarıya göre, çocuklarını terör saldırısı gerçekleştirmeye veya yurtdışına bu amaç için gitmeye teşvik eden ebeveyn de cezalandırılabilecek.

Kaynak: AA