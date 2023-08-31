Fransa'dan enflasyonla 'Türk işi' mücadele!

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, sektör yöneticileriyle iki gün süren görüşmelerin ardından televizyonda yayımlanan bir röportajda, şirketlerin gündelik tüketilen 5 bin üründe fiyatları sabitlemeyi ya da düşürmeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

Le Maire, Unilever, Nestle ve PepsiCo'yu anlaşma konusunda 'işbirliği yapmayı reddeden şirketler' arasında gösterdi.

Türkiye'de de birçok zincir market, ocak ayında enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık bin üründe fiyat sabitlemişti.

Alışveriş yaparken çekiniyorlar

Ağustos ayı verilerine göre, Fransa'da gıda enflasyonu hâlâ manşet enflasyon oranının iki katı üstünde seyrettiğinden, Fransız hükümeti gıda ve diğer temel gıda maddelerinin fiyatlarını düşürmeyi istiyor.

Carrefour ve Les Mousquetaires gibi perakendeciler Fransız tüketicilerin hayat pahalılığı nedeniyle temel tüketim mallarını satın almayı azalttıkları uyarısında bulunmuştu.