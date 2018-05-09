Fransa'dan İran'a yaptırım açıklaması: DTÖ'ye başvurabiliriz
Fransa hükümet sözcüsü, ABD yaptırımları İran'daki AB çıkarlarına zarar verirse, Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurulabileceklerini söyledi.
Fransa hükümet sözcüsü, Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkmasının ekonomiye ve iş ilişkilerine getireceği zararı tartışacaklarını ve dünya ticaret kuralları çerçevesinde, olası zararlı adımlarla mücadele edeceklerini söyledi.
Sözcü Benjamin Griveaux, haftalık basın brifinginde şöyle konuştu: "Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Avrupalı şirketlerin çıkarlarına zarar verecek her türlü tek yanlı adıma karşı direnmeye ve elbette DTÖ kuralları dahilinde olmak üzere, orantılı bir karşılık vermeye hazırdır."
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Kaynak: Reuters