Fransa'dan Karabağlı Ermeniler için ek 15 milyon avro

Fransa Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Ermenistan'a ve Ermeni halkına destek sağlanması yönünde 30 Kasım'da Fransız parlamentosunda alınan kararın ardından Karabağ'dan ayrılan Ermeniler için 15 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımın Ermenistan Kızıl Haçı, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlayacağı ifade edildi.

Bu yardım ile birlikte Fransa'nın 2023'te Ermenistan'a yaptığı yardımın 27,5 milyon avroya çıktığı kaydedildi.